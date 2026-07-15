Al momento, il punteggio tra Darderi e Altmaier è 6-4, 2-3 nel secondo set all’ATP di Bastad. Altmaier ha sbagliato una risposta in rete, portando il punteggio a 40-0. Darderi si sta preparando a rispondere al servizio dell’avversario, che ha tentato un serve and volley. La partita prosegue con l’azzurro che cerca di conquistare un break nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Serve and volley del tedesco, ma la risposta di rovescio incrociato di Darderi si ferma in rete. 40-0 In rete la risposta azzurra. 30-0 Servizio e dritto vincente diagonale di Altmaier. Seconda palla. 15-0 Prima vincente ad uscire del tedesco. 2-2 Prima vincente di Darderi, che adesso può tornare a caccia del break. 40-30 In rete il dritto di Altmaier. Ancora seconda. 30-30 Grandissima risposta di dritto lungolinea del numero 60, può fare poco Darderi. Seconda palla. 30-15 Ace al centro dell’italiano, il quarto del match. 15-15 Spinge con il dritto Darderi, esce la difesa di rovescio di Altmaier. 0-15 Ottimo rovescio lungolinea del tedesco che ha il tempo di scendere a rete e chiudere con la volée alta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Altmaier 6-4 2-3, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: azzurro a caccia del break nel secondo set

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Daniel Altmaier vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | R16

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