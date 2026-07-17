Luciano Darderi affronta Nuno Borges negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad, torneo su terra battuta all’aperto in Svezia. La partita è valida per un passaggio alle semifinali. Borges, portoghese, ha già incontrato e perso contro un italiano a Wimbledon. La sfida si svolge nella giornata di oggi e sarà trasmessa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad su terra battuta all’aperto che vede di fronte Luciano DARDERI opposto al posrtoghese Nuno Borges per un posto in semifinale in Svezia. C’è un precedente recentissimo sull’erba di Maiorca, incontro che si disputò pochissimi giorni prima di Wimbledon e che vide il portoghese imporsi in due parziali, erano i quarti di finale. Sulla terra il favorito torna ad essere l’italo-argentino contro però un rivale molto in forma che a Wimbledon si arrese solo per 7-6, 7-6, 6-3 a Sinner. L’azzurro gioca in Svezia da numero 22 del mondo provvisorio, in caso di vittoria potrebbe anche essere derby, visto che Stefano Travaglia sfiderà Adolfo Daniel Vallejo poche ore prima del match di Darderi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Borges, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: attenzione al portoghese che affrontò Sinner a Wimbledon

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ATP Bastad 2026 Quarterfinals | Rublev, Borges & More Battle for the Semifinals!

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