LIVE Darderi-Borges 2-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | iniziato il match

Notizia in breve

Il match tra Darderi e Borges è iniziato, con Darderi avanti 2-0. Al momento, il punteggio vede Darderi in vantaggio nel secondo set. Si sono susseguite alcune fasi di scambio con punti alternati, tra cui un lungo dritto di Darderi, e risposte sbagliate del portoghese. Il punteggio attuale mostra 30-30, poi 30-15, e infine 15-15, con il rivale che non riesce a tamponare una risposta in chop di Darderi.