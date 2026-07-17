LIVE Darderi-Borges 2-0 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | iniziato il match
Il match tra Darderi e Borges è iniziato, con Darderi avanti 2-0. Al momento, il punteggio vede Darderi in vantaggio nel secondo set. Si sono susseguite alcune fasi di scambio con punti alternati, tra cui un lungo dritto di Darderi, e risposte sbagliate del portoghese. Il punteggio attuale mostra 30-30, poi 30-15, e infine 15-15, con il rivale che non riesce a tamponare una risposta in chop di Darderi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lungo il dritto di Darderi. 30-15 Nuova risposta sbagliata dal portoghese. 15-15 Non tampona la risposta in chop di dritto il rivale. 0-15 Sbaglia di dritto Darderi. 2-0 Altro dritto pesante, altro punto. Break. A-40 Inside in a segno, palla break. 40-40 Con il dritto Darderi. A-40 Con la prima Borges. 40-40 Molto bene col recupero e l’approccio slice lungoriga Darderi. Non serve la volèe. 40-30 Anche quella di Darderi è a segno. 40-15 Palla corta improvvisa e vincente di Borges. 30-15 Slice e dritto di là. 15-15 Sbaglia con il dritto il portoghese. 15-0 Con la prima Borges. 1-0 Gran rimonta da 0-40 per aprire la battaglia! A-40 Servizio e dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Nuno Borges vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Quarterfinals
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