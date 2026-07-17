LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | si comincia con il triplo e l’asta femminile Tante le azzurre in pedana

Notizia in breve

Alle ore 16.25, una atleta greca nel triplo ha saltato 12.94 metri, qualificandosi per la finale. La competizione ai Campionati Europei U18 2026 è iniziata con le gare di salto triplo e asta femminile, con numerose rappresentanti italiane in pedana. La manifestazione si svolge in diretta streaming e le gare sono aggiornate in tempo reale.