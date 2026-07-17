LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | si comincia con il triplo e l’asta femminile Tante le azzurre in pedana
Alle ore 16.25, una atleta greca nel triplo ha saltato 12.94 metri, qualificandosi per la finale. La competizione ai Campionati Europei U18 2026 è iniziata con le gare di salto triplo e asta femminile, con numerose rappresentanti italiane in pedana. La manifestazione si svolge in diretta streaming e le gare sono aggiornate in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Ottimo salto nel triplo per Vlaserou (12.94), la greca ottiene la misura necessaria per il passaggio in finale. 16.23 Errore per Norma Benedetti nel primo tentativo alla misura di 3.60. 16.20 Nullo anche per la Sammarinese San Martini nel primo salto della prova del triplo femminile. 16.19 Edith Assitta Mauro supera anche la seconda misura di 3.60 al primo tentativo. Ricordiamo che il record personale dell’azzurra è di 3.90. 16.16 Nullo anche il primo salto di Arioli. Entrambe le azzurre non ottengono misura valida. 16.13 Nullo il primo salto dell’azzurra Franca Shanon Dongmo. In testa c’è la britannica Leila Neiwth con 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
EUROPEI U18 RIETI 2026 | 100m Uomini (Batterie/Heats)
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