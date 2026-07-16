LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | comincia lo spettacolo a Rieti subito Doualla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2026 Under 18 di Rieti. Quattro giorni di gare, oltre mille atleti provenienti da 48 nazioni e il calore del pubblico di casa. Si alza oggi il sipario sui Campionati Europei Under 18 di atletica leggera, in programma allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti fino a domenica 19 luglio. L’Italia si presenta all’appuntamento con la delegazione più numerosa della sua storia nella manifestazione – 75 atleti, 40 ragazzi e 35 ragazze – e con la concreta ambizione di recitare un ruolo da protagonista in numerose specialità. La... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Dove vedere in tv Kelly Doualla, Europei atletica U18: orari dalle batterie alla finale, programma, streamingKelly Doualla sarà la punta di diamante dell'Italia agli Europei U18 di atletica, che si disputeranno allo Stadio Guidobaldi di Rieti dal 18 al 22 luglio. oasport.it