LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | comincia lo spettacolo a Rieti subito Doualla!
La prima giornata dei Campionati Europei U18 di atletica a Rieti si apre con Doualla che conquista subito la vittoria nella prima prova in programma. Oltre mille giovani atleti provenienti da 48 paesi partecipano a quattro giorni di gare. Il pubblico locale riempie gli spalti, creando un’atmosfera vibrante e vivace. La competizione coinvolge diverse discipline, con le prime medaglie che vengono assegnate già nelle prime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2026 Under 18 di Rieti. Quattro giorni di gare, oltre mille atleti provenienti da 48 nazioni e il calore del pubblico di casa. Si alza oggi il sipario sui Campionati Europei Under 18 di atletica leggera, in programma allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti fino a domenica 19 luglio. L’Italia si presenta all’appuntamento con la delegazione più numerosa della sua storia nella manifestazione – 75 atleti, 40 ragazzi e 35 ragazze – e con la concreta ambizione di recitare un ruolo da protagonista in numerose specialità. La... 🔗 Leggi su Oasport.it
Mondiali atletica, highlights: gli ori di Nadia Battocletti e Zaynab Dosso
Notizie e thread social correlati
Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei U18: Doualla e Succo grandi stelle a RietiL’Italia ha annunciato la squadra per gli Europei U18 di atletica, in programma a Rieti dal 16 al 19 luglio.
Europei atletica U18 2026: le carte da medaglia dell’Italia a RietiDomani inizia a Rieti, allo stadio Guidobaldi, la rassegna europea di atletica Under 18 2026.
Temi più discussi: Rieti: Europei U18 in tv su RaiSport; Europei under 18 di Atletica 2026 a Rieti: programma, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: comincia lo spettacolo a Rieti, subito Doualla!; Europei U18, dove vederli in tv e in streaming.
ATLETICA / A Rieti via ai campionati europei U18, Lazouzi e Provera nella spedizione azzurra x.com
Campionati Europei U18 Dietro le quinte L'INTERVISTA Quasi cinquant'anni vissuti in pista, sempre con la stessa passione. È quella di Toto Panzini, uno dei volti storici dell'atletica reatina, una storia personale iniziata al fianco di Andrea Milardi e Al facebook
Europei atletica U18 2026: le carte da medaglia dell’Italia a RietiOrmai ci siamo. Iniziano domani i Campionati Europei Under 18 di atletica 2026, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti da giovedì 16 a domenica 19 ... oasport.it
Dove vedere in tv Kelly Doualla, Europei atletica U18: orari dalle batterie alla finale, programma, streamingKelly Doualla sarà la punta di diamante dell'Italia agli Europei U18 di atletica, che si disputeranno allo Stadio Guidobaldi di Rieti dal 18 al 22 luglio. oasport.it