Nel corso della quarta batteria dei 400 ostacoli, Mauro Seguín ha concluso con il miglior tempo di 50.51 secondi, seguito da Žigmund Gál con 54 secondi. Tra gli altri partecipanti, non sono stati riportati risultati aggiornati. La manifestazione si svolge nell’ambito degli Europei U18 del 2026, con diverse discipline in corso e atleti che si stanno qualificando per le fasi successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.19: Questi i protagonisti della quarta e penultima batteria dei 400 ostacoli: 2 Mauro Seguín (ESP) 50.51 3 Žigmund Gál (SVK) 54.42 4 Alexios Koilias (GRE) 53.56 5 Stanislaw Brzuchalski (POL) 52.61 6 Andreas Esnar (EST) 54.59 7 Elans Bertmanis (LAT) 52.51 8 Attila Antal Nyári (HUN) 53.44 10.18: La terza batteria dei 400 ostacoli maschili è la più veloce finora. Il turco Emre Basut firma il miglior tempo complessivo con 52?42, nuovo primato personale, precedendo di appena due centesimi l’austriaco Zsombor Klucsik (52?44). Accedono direttamente alle semifinali anche il polacco Filip Staniewicz, autore del personale con 52?74, e il francese Judicael Sauvaget (53?09). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Scardi in finale nei 2000 siepi! Canape ci prova nel lungo, nel pomeriggio Kelly Doualla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Campionati Italiani U18 2026 Grosseto | 5000m Marcia Femminili

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Scardi in finale nei 2000 siepi! Attesa per Crisci e Canape! Nel pomeriggio Kelly DouallaNel pomeriggio si svolge la finale dei 2000 siepi con un atleta qualificato, mentre si attendono le prestazioni di Crisci e Canape.

LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Lazouzi in finale nei 2000 siepi! Attesa per DouallaDurante gli Europei U18 di atletica, la britannica Roberson si è qualificata per la finale del lancio del martello con un risultato di 64,51 metri.

Temi più discussi: LIVE Euro U18. Rieti day 1; Europei under 18 di Atletica 2026 a Rieti: programma, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Belardi in finale di slancio nell’asta! Primo oro al britannico Scanes nei 3000. Bene Borello e Petriaggi nei 400; Europei U18, dove vederli in tv e in streaming.

Under 18 a Grosseto: obiettivo #Rieti2026 Oltre 1300 atleti in gara sabato e domenica, 306 società. Si decide la squadra azzurra che parteciperà agli Europei in casa dal 16 al 19 luglio Leggi shorturl.at/E96n4 #atleticaitaliana #Grosseto2026 x.com

Atletica oggi, Europei U18 2026: orari 17 luglio, programma, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 17 luglio va in seconda la seconda giornata degli Europei U18 di atletica: prosegue la rassegna continentale di categoria in quel di Rieti, ... oasport.it

LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Belardi in finale di slancio nell’asta! Primo oro al britannico Scanes nei 3000. Bene Borello e Petriaggi nei 400CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.27: Si chiude qui la prima giornata di gare, che ha portato sicuramente più soddisfazioni che delusioni per ... oasport.it