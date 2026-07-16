LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Lazouzi in finale nei 2000 siepi! Attesa per Doualla
Durante gli Europei U18 di atletica, la britannica Roberson si è qualificata per la finale del lancio del martello con un risultato di 64,51 metri. La gara si è conclusa con Corazza che ha ottenuto il suo terzo lancio a 60 metri, ma senza qualificarsi. Nella gara dei 2000 siepi, Lazouzi ha raggiunto la finale, mentre l’attenzione rimane sulla possibile qualificazione di Doualla. La manifestazione è in corso con aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50: La britannica Roberson si qualifica per la finale del martello con 64.51: Buono il terzo lancio di Corazza che però resta ancora lontana dalla zona qualificazione con 60.96 che le vale comunque il settimo posto provvisorio. Alle 9.30 il gruppo B 8.56: la ceca Jilkova si impone nella seconda batteria dei 2000 siepi. le altre qualificate sono Grater, Duffy, Celik, Ruigrok, Taredz, Okuliarova. Tre ceche in finale! 8.50: Nell’alto Ottaviani supera 1.84 al primo tentativo. La misura da centrare per la finale è 2.08 8.48: Poker di qualificate per la finale del martello: l’ucraina Kokhan con 68.05, nuovo record personale, la slovena Lovrec con 64. 🔗 Leggi su Oasport.it
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