LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Lazouzi in finale nei 2000 siepi! Attesa per Doualla

Notizia in breve

Durante gli Europei U18 di atletica, la britannica Roberson si è qualificata per la finale del lancio del martello con un risultato di 64,51 metri. La gara si è conclusa con Corazza che ha ottenuto il suo terzo lancio a 60 metri, ma senza qualificarsi. Nella gara dei 2000 siepi, Lazouzi ha raggiunto la finale, mentre l’attenzione rimane sulla possibile qualificazione di Doualla. La manifestazione è in corso con aggiornamenti in tempo reale.