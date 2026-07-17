Durante gli Europei U18 di atletica, si sono distinti in mattinata Crisci e Canape. Sono in programma le batterie dei 200 metri con Elisa Calzolari e Margherita Cengarle tra le donne e Matteo Berardo e Alessio Ferrari tra gli uomini. Nel salto in alto femminile si svolgono le qualificazioni con Alessandra Bighi e Laura Catalano. Attesa anche la partecipazione di Kelly Doualla. La manifestazione prosegue con diverse prove e qualificazioni in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.23: La seconda parte della mattinata vedrà l’esordio delle batterie dei 200 metri, con Elisa Calzolari e Margherita Cengarle tra le donne e Matteo Berardo e Alessio Ferrari al maschile, mentre nelle qualificazioni del salto in alto femminile toccherà ad Alessandra Bighi e Laura Catalano. Da seguire anche il lungo maschile con Gabriele Faganello e Bruelsino Randriamikasa, entrambi intenzionati a centrare la finale. 8.20: Occhi puntati anche sui 400 ostacoli, disciplina nella quale l’Italia può ambire a recitare un ruolo importante. Davide Crisci, terzo accredito stagionale tra gli iscritti, vuole... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Crisci e Canape protagonisti in mattinata! Attesa per Kelly Doualla

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