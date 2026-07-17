LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Kelly Doualla convincente è in finale nei 100 ore 20.20! Borello e Candidi ok nei 400
Kelly Doualla si è qualificata per la finale dei 100 metri ai Campionati Europei U18, in programma questa sera alle 20.20. Nei turni eliminatori, Borello e Candidi sono passati rispettivamente nei 400 metri. Nella gara per la vittoria, la ceca Kaderova ha concluso con un tempo di 11,48 secondi, superando di un centesimo la britannica Obinna-Alo, che ha fermato il cronometro a 11,49.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25: Che battaglia per la vittoria che va alla ceca Kaderova con 11?48 davanti alla britannica Obinna-Alo con 11?49. Tempi più alti dell’azzurra 18.22: Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 100 donne: 1 Sophie Dimitrov (BUL) 11.75 2 Iga Niezgoda (POL) 11.70 3 Celine Obinna-Alo (GBR) 11.45 4 Ioanna Tsigka (GRE) 11.71 5 Ayana Brunner (SUI) 11.68 6 Klára Kaderová (CZE) 11.39 7 Sonja Schulte-Mäter (GER) 11.79 8 Alexandra Segénová (SVK) 11.86 18.20: Dopo i primi tre lanci della finale del lancio del martello femminile è sempre l’ucraina Milaniia Kokhan a guidare la gara con 67,62. Alle sue... 🔗 Leggi su Oasport.it
EUROPEI U18 RIETI 2026 | 2000m SIEPI DONNE (Batterie/Heats)
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