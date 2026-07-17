LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Kelly Doualla convincente è in finale nei 100 ore 20.20! Borello e Candidi ok nei 400

Notizia in breve

Kelly Doualla si è qualificata per la finale dei 100 metri ai Campionati Europei U18, in programma questa sera alle 20.20. Nei turni eliminatori, Borello e Candidi sono passati rispettivamente nei 400 metri. Nella gara per la vittoria, la ceca Kaderova ha concluso con un tempo di 11,48 secondi, superando di un centesimo la britannica Obinna-Alo, che ha fermato il cronometro a 11,49.