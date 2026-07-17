Le atlete italiane sono uscite dalla gara di salto con l’asta ai Campionati Europei U18 2026. Nel triplo, invece, un’atleta italiana si è qualificata per la finale. Dopo le gare di salto, si sono svolte le semifinali dei 400 metri, con la partecipazione di due atleti italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Finite le due competizioni di salto sarà il turno delle semifinale dei 400 metri, con anche gli azzurri Nicolò Borrello e Edoardo Pietraggi. 16.56 Anche Edith Assita Mauro commette il terzo errore a 3.75. Nessuna delle due azzurre sarà presenta nella finale del salto con l’asta. 16.53 Terzo errore per Norma Benedetti, l’azzurra non passa la misura di 3.75 e chiude qui la propria gara. 16.51 Dongmo salta 12.23 metri. Primo salto valido per l’azzurra, che però è troppo corto per entrare in finale. La triplista si piazza al diciottesimo posto provvisorio ed è già fuori dalle 12 che passeranno il turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: fuori le azzurre nell’asta. Arioli in finale nel triplo

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 100m DONNE (Batterie/Heats)

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