LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | finale conquistata col brivido da Scardi Canape e Fagnani! Cresce l’attesa per Kelly Doualla
L'irlandese Elle-Kate McRae ha stabilito il nuovo record nazionale Under 18 nei 400 ostacoli femminili, vincendo la batteria in 59,09 secondi. La gara si è conclusa con la miglior prestazione finora registrata in questa categoria. La finale degli Europei U18 si avvicina, con attenzione puntata anche su Kelly Doualla e sui giovani atleti italiani che hanno conquistato il podio nella gara precedente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10,.58: La terza batteria dei 400 ostacoli femminili regala la miglior prestazione ottenuta finora. L’irlandese Elle-Kate McRae domina in 59?09, firmando il nuovo record nazionale Under 18. Alle sue spalle si qualificano direttamente anche la svizzera Mina Hirsbrunner, seconda in 1’00?27, la spagnola Irene Basarte, terza con il nuovo primato personale di 1’01?10, e la slovena Iva Škrabar Dizdarevic, quarta in 1’01?18. 10.57: Anche Bighi supera 1.60 al primo tentativo 10.53: Queste le protagoniste della terza batteria dei 400 ostacoli: 2 Salla Tarkiainen (FIN) 1:02.22 3 Anna Vecbaštika (LAT) 1:01.86 4 Mina Hirsbrunner (SUI) 57. 🔗 Leggi su Oasport.it
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