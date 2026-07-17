LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | finale conquistata col brivido da Scardi Canape e Fagnani! Cresce l’attesa per Kelly Doualla

Notizia in breve

L'irlandese Elle-Kate McRae ha stabilito il nuovo record nazionale Under 18 nei 400 ostacoli femminili, vincendo la batteria in 59,09 secondi. La gara si è conclusa con la miglior prestazione finora registrata in questa categoria. La finale degli Europei U18 si avvicina, con attenzione puntata anche su Kelly Doualla e sui giovani atleti italiani che hanno conquistato il podio nella gara precedente.