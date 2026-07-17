Alle ore 16.07 si svolge la sessione pomeridiana dei Campionati Europei U18 di atletica, con attenzione sulla qualificazione di Kelly Doualla. Nelle qualificazioni del salto triplo femminile è in gara anche Viola Arioli, appartenente al gruppo B. La manifestazione è trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite la piattaforma online. La giornata prosegue con le prove di vari atleti, tra cui anche Doualla e Arioli.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 Nelle qualificazioni del salto triplo femminile è presente anche Viola Arioli, che fa parte del gruppo B. Sono in tutto 27 le atlete alla ricerca della finale, ne passeranno solo 12. 16.04 Sono cominciati i primi salti della gara femminile del triplo. Pochi minuti prima dell’inizio della gara di qualificazione di salto con l’asta con l’azzurra Edith Assita Mauro. 16.01 La giornata odierna è ovviamente caratterizzata dalla grande attesa per Kelly Doualla. La sprinter azzurra parteciperà alla semifinale dei 100 metri alle 18.17. 15.58 La prima gara del pomeriggio sarà il salto triplo femminile, con l’italiana Franca Shanon Dongmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: comincia la sessione pomeridiana, attesa per Kelly Doualla

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 400m Uomini | Batterie/Heats

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