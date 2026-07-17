Un atleta ha raggiunto la finale nei 400 metri ai Campionati Europei Under 18 2026. Nel frattempo, si svolge la finale del lancio del martello femminile. Sono iniziate anche le semifinali dei 400 metri maschili, con Borrello e Pietraggi che prenderanno parte alla seconda e terza batteria. Nessun rappresentante italiano corre nella prima semifinale dei 400 metri maschili. Gli aggiornamenti sulla manifestazione sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.37 Al via anche le semifinali dei 400 metri maschili. Nessun azzurro nella prima batteria, Borrello e Pietraggi correranno rispettivamente nella seconda e terza semifinale. 17.34 Presentazione della finale del martello femminile in corso, fra pochi minuti comincerà la gara! Ci sono anche due azzurre all’atto conclusivo: Veronica Peroni e Marta Corazza. 17.32 Queste le atlete qualificate alla finale dei 400 femminili in programma domani: 1 Eleni Iakovaki GRE 53.92 2 Noa Chodokufa GBR 54.24 3 Sophia Akuchi Emmanuel HUN 54.27 4 Micol Candidi ITA 54.39 5 Zofia Pasierbek POL 54.45 6 Anna Pantchev GER 54. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Candidi passa in finale nei 400! Adesso la finale del martello femminile

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Campionati Italiani U18 2026 Grosseto | 5000m Marcia Femminili

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