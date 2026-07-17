Durante gli Europei U18 di atletica, Bighi e Catalano si sono qualificati per la finale nell’alto, mentre Randriamikasa si è posizionato tra i primi nel salto in lungo. La quarta sessione si svolgerà alle 16.00. Nel salto in lungo, il terzo tentativo di Faganella, con 7.14 metri, è stato nullo, lasciandola al 14° posto e fuori dalla finale. La diretta prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: Purtroppo è nullo il terzo salto di Faganella che, con 7.14, è già al 14mo posto ed è fuori dalla finale 12.37. Questi i protagonisti della quarta batteria dei 200: 2 Aleks Ajibola Dezmonds (LAT) 21.94 3 Štepán Vardžák (CZE) 21.29 4 Kalle Löf (SWE) 21.60 5 Krystian Michalski (POL) 21.24 6 Dylan Telo (FRA) 20.93 7 Gersi Soulejmani (GRE) 21.55 8 Liam Jensen (DEN) 21.96 12.35: Grandissimo salto dell’azzurro Randriamikasa che si qualifica per la finale del lungo con 7.47, record personale e seconda misura del gruppo B 12.33: Ottima prova di Matteo Berardo, che conquista la qualificazione diretta alle semifinali dei 200 metri maschili chiudendo al secondo posto nella terza batteria con un brillante 21?33. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Europei U18 2026 in DIRETTA: Bighi e Catalano volano in finale nell’alto! Randriamikasa sogna nel lungo, quarta sessione dalle 16.00

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Mondiali atletica, highlights: gli ori di Nadia Battocletti e Zaynab Dosso

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