LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Lazouzi in finale nei 2000 siepi Campani avanti nell’alto! Attesa per Doualla
Nella terza batteria dei 100 metri agli Europei Under 18, la rumena Carolina-Andreea Punga ha vinto in 11,51 secondi, stabilendo il nuovo record nazionale Under 18. Lazouzi si è qualificato per la finale nei 2000 siepi e Campani ha passato il turno nell’alto. È attesa la gara di Doualla.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: Prestazione di altissimo livello nella terza batteria dei 100 metri agli Europei Under 18, dove la rumena Carolina-Andreea Punga (ROU) domina in 11?51, stabilendo anche il nuovo record nazionale Under 18 (NU18B). Accedono alla semifinale anche Ayana Brunner (SUI), seconda in 11?71, Mia Placková (CZE), terza in 11?76, e Sonja Schulte-Mäter (GER), quarta in 11?79, tempo che rappresenta il suo primato personale. 10.44: due le azzurre al via delle qualificazioni del getto del peso. Queste le protagoniste: Emilia Adese (GBR) 17.21 Mejrema Barucija (BIH) 15.47 Emine Nur Bektas (TUR) 14.49 Adarlene Binta (POR) 16. 🔗 Leggi su Oasport.it
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