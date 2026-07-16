LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Lazouzi in finale nei 2000 siepi Campani avanti nell’alto! Attesa per Doualla

Notizia in breve

Nella terza batteria dei 100 metri agli Europei Under 18, la rumena Carolina-Andreea Punga ha vinto in 11,51 secondi, stabilendo il nuovo record nazionale Under 18. Lazouzi si è qualificato per la finale nei 2000 siepi e Campani ha passato il turno nell’alto. È attesa la gara di Doualla.