?Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa.?Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti. Assenze pesanti nella Juve per il derby: il difensore brasiliano, già diffidato, è stato ammonito contro la Fiorentina e squalificato; il numero 10 turco, già limitato negli ultimi mesi da una tendinopatia al ginocchio, è stato messo ko da un fastidio al polpaccio. La gara della 38ª giornata di Serie A tra Torino e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 e in streaming su Now). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 17 Spalletti in conferenza alla vigilia del derby

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LIVE: CONFERENZA STAMPA LOCATELLI, VIGILIA DI INTER-JUVENTUS

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