LIVE Alle 17 Spalletti in conferenza alla vigilia del derby
Alle 17, il tecnico della squadra di calcio terrà una conferenza stampa in vista del derby contro il Torino. La partita si giocherà in trasferta e rappresenta l'ultima gara di campionato. La conferenza si concentrerà sulle strategie e le condizioni della squadra in vista dell'incontro. Non sono previste dichiarazioni su altri aspetti legati alla stagione o a eventuali decisioni future.
?Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa.?Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti. Assenze pesanti nella Juve per il derby: il difensore brasiliano, già diffidato, è stato ammonito contro la Fiorentina e squalificato; il numero 10 turco, già limitato negli ultimi mesi da una tendinopatia al ginocchio, è stato messo ko da un fastidio al polpaccio. La gara della 38ª giornata di Serie A tra Torino e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 e in streaming su Now). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE: CONFERENZA STAMPA LOCATELLI, VIGILIA DI INTER-JUVENTUS
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