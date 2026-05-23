LIVE Alle 17 Spalletti in conferenza alla vigilia del derby

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17, il tecnico della squadra di calcio terrà una conferenza stampa in vista del derby contro il Torino. La partita si giocherà in trasferta e rappresenta l'ultima gara di campionato. La conferenza si concentrerà sulle strategie e le condizioni della squadra in vista dell'incontro. Non sono previste dichiarazioni su altri aspetti legati alla stagione o a eventuali decisioni future.

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?Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D'Aversa.?Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Boga; Vlahovic. All. Spalletti. Assenze pesanti nella Juve per il derby: il difensore brasiliano, già diffidato, è stato ammonito contro la Fiorentina e squalificato; il numero 10 turco, già limitato negli ultimi mesi da una tendinopatia al ginocchio, è stato messo ko da un fastidio al polpaccio. La gara della 38ª giornata di Serie A tra Torino e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn (in streaming, su app e sito e sul canale 214 di Sky, con specifico abbonamento) che su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 e in streaming su Now). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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