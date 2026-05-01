Conferenza stampa Spalletti | sarà il tecnico a parlare alla vigilia di Juve Verona I dettagli

Domani, alla vigilia della partita tra Juventus e Verona, il tecnico della squadra di casa terrà una conferenza stampa nello stadio. Durante l'incontro con i giornalisti, l’allenatore fornirà aggiornamenti sulla preparazione della squadra e le scelte per la gara. La conferenza stampa si svolgerà prima del match, previsto nel pomeriggio. Nessun altro rappresentante sarà presente, e l’evento sarà seguito dai media presenti allo stadio.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti: sarà il tecnico a parlare alla vigilia della sfida dello Stadium Juve Verona. I dettagli. Tutto è pronto per il consueto appuntamento mediatico che precede il prossimo impegno di campionato della Juventus. In vista della sfida contro il Verona, in programma domenica alle ore 18:00 nella cornice dell’Allianz Stadium, sarà regolarmente Luciano Spalletti a incontrare la stampa per fare il punto sulla condizione della squadra e sulle insidie del match. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’allenatore bianconero prenderà la parola direttamente dalla sala conferenze dell’impianto torinese nella giornata di sabato, vigilia della gara.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Juve, niente conferenza per Spalletti verso il Milan: chi parlerà e perché; Allegri: Con la Juve bella gara, ma è stata più importante la vittoria di Verona; Allegri: La Juve sta facendo bene. Al Milan mancano 7 punti per la Champions; Bremer: Alla Juventus sono 6 anni che si galleggia, non si può solo puntare alla Champions League.

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