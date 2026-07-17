collegno automobilista accoltella e uccide pedone dopo una lite

Nella tarda serata di giovedì a Collegno, alle porte di Torino, un automobilista ha avuto un alterco con un pedone a causa di una disputa sulla viabilità. Durante la discussione, l’automobilista ha estratto un coltello e ha ferito mortalmente il pedone. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’automobilista, che ora è sotto indagine. La vittima è deceduta in strada.

Nella tarda serata di giovedì, a Collegno, alle porte di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Rivoli hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Mario Roggero, Nordio si attiva per la grazia. Mattarella: “Spetta al Quirinale decidere” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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