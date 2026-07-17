Nella serata di ieri a Collegno, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone dopo una discussione in strada legata a questioni di viabilità. La lite è scoppiata tra i due, poi l’automobilista ha estratto un’arma e ha colpito il pedone, che è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Nella tarda serata di ieri, a Collegno (Torino), un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri, hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni., La vittima è stata aggredita da un automobilista, un uomo sulla sessantina, che dopo aver colpito mortalmente il pedone si è dato alla fuga. I soccorsi, arrivati immediatamente anche perché l'episodio è avvenuto proprio di fronte alla sede della Croce di Collegno - che svolge servizio per conto del 118 - sono stati inutili: è stato chiaro sin da subito che per l'uomo non c'era nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Collegno, automobilista accoltella e uccide un pedone dopo una lite stradale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Collegno, automobilista accoltella e uccide pedone dopo una liteNella tarda serata di giovedì a Collegno, alle porte di Torino, un automobilista ha avuto un alterco con un pedone a causa di una disputa sulla...

Accoltella e uccide il cognato dopo una lite al Corvetto a Milano: Bryan Siguenza condannato a 14 anniLo scorso 18 agosto, in piazza Ferrara nel quartiere Corvetto di Milano, si è verificato un episodio di violenza con un esito fatale.

Temi più discussi: Collegno, automobilista accoltella e uccide pedone dopo una lite: caccia al responsabile; Omicidio a Collegno: Antonio Greco accoltellato e ucciso dopo un diverbio stradale, arrestato l'automobilista assassino; Collegno, automobilista accoltella e uccide pedone dopo lite stradale; Litiga con un pedone, scende dalla sua auto e lo accoltella: ucciso 80enne a Collegno, fermato il killer.

Collegno, scende dalla macchina e accoltella a morte un 60enne. Caccia all’uomo nel TorineseUn uomo di 60 anni è stato ucciso a coltellate ieri sera poco dopo le 23 a Collegno, in provincia di Torino. L’omicidio, secondo quanto riporta il sito di Repubblica, è avvenuto a seguito di una lite ... affaritaliani.it

Litiga con un pedone, scende dalla sua auto e lo accoltella: ucciso 80enne a Collegno, fermato il killerOmicidio al culmine di una lite per la viabilità tra un pedone e un automobilista a Collegno (Torino): un uomo di 80 anni è stato accoltellato a morte ... fanpage.it