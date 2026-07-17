Un uomo di 69 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite tra vicini a Palermo. La vittima si chiamava Vito Petrigno. Il presunto aggressore è stato subito arrestato dalla polizia. I motivi alla base del gesto non sono ancora stati chiariti. La scena si è svolta in un quartiere residenziale, dove si sono registrati i momenti di tensione.

E’ stato arrestato l’uomo che, a Palermo, ha accoltellato il vicino uccidendolo. La vittima si chiamava Vito Petrigno e aveva 69 anni. I motivi del gesto commesso dall’aggressore non sono ancora chiari. Le indagini sono condotte dalla polizia. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato, invano, di rianimare la vittima. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Lite tra vicini, 69enne ucciso a coltellate a Palermo: arrestato l'aggressore

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