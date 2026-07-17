L’Irpinia è tornata alle cronache per il coinvolgimento dell’amianto nelle costruzioni post-terremoto. Circa 45 anni fa, l’azienda produttrice di Eternit fornì materiali per ricostruire le abitazioni colpite dal sisma. Recentemente, un’installazione artistica chiamata BigMama è stata posta in quella regione per ricordare il passato. La vicenda riguarda la presenza di amianto nelle strutture e il successivo utilizzo di materiali nocivi nella ricostruzione.

L’Irpinia torna sui media non perché lo Stato guardi negli occhi le vittime dell’amianto. L’Eternit entrò nelle case delle persone dopo il terremoto del 23 novembre 1980, quando migliaia di persone vissero per anni grazie soprattutto alle strutture che contenevano fibre di amianto, nei tetti, nei pannelli, nelle tubazioni, nelle coperture industriali. Un rischio prevalentemente rurale e localizzato si trasformò in un’esposizione industriale e ambientale di massa, amplificata dalla gestione della ricostruzione. Ne accennano i media perché a farlo è BigMama, la cantante Marianna Mammone, irpina ascesa alla notorietà negli ultimi anni e ammalatasi di un Linfoma di Hodgkin nel 2020. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’Irpinia dell’amianto, la vergogna italiana: lo Stato costruì con l’Eternit per i terremotati e dopo 45 anni serve BigMama per ricordarlo?

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