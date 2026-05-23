Livorno | Lavoratore morto a causa dell' amianto la Corte d' Appello | Rete Ferroviaria Italiana risarcisca la famiglia

La Corte d’Appello ha ordinato a Rete Ferroviaria Italiana di risarcire la famiglia di un lavoratore deceduto a causa dell’esposizione all’amianto. L’uomo aveva lavorato per anni a bordo di traghetti delle Ferrovie dello Stato, in ambienti contaminati da polveri e fibre di amianto. La decisione si basa sul fatto che l’azienda era responsabile della sicurezza sul lavoro e della tutela dei dipendenti.

Per anni aveva lavorato sui traghetti delle Ferrovie dello Stato, in ambienti “contaminati da polveri e fibre di amianto”. Poi, nell’autunno del 2016, i primi sintomi, la diagnosi di mesotelioma e, nel giugno 2017, la morte a 63 anni. È la vicenda di R.C., ferroviere originario di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dell’Aquila rigetta il ricorso dei genitori: i bambini restano in casa famigliaLa Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il ricorso presentato dai legali della ‘famiglia nel bosco’ di Palmoli (Chieti), Marco Femminiella e...

Righini: “Negli ultimi dieci anni abbiamo reso la manutenzione della rete ferroviaria italiana più ecologica”ROMA - “Negli ultimi dieci anni abbiamo reso la manutenzione della rete ferroviaria italiana più ecologica, più sicura e più tecnologica: meno...

Amianto killer sui traghetti FS, condannata RFI per lavoratore morto di mesoteliomaNuova condanna per l’amianto nelle Ferrovie dello Stato. La Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto le responsabilità di RFI – Rete Ferroviaria Italiana – per la morte di R.C., lavoratore impiegato pe ... alternativasostenibile.it