Livorno | Lavoratore morto a causa dell' amianto la Corte d' Appello | Rete Ferroviaria Italiana risarcisca la famiglia

Da livornotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte d’Appello ha ordinato a Rete Ferroviaria Italiana di risarcire la famiglia di un lavoratore deceduto a causa dell’esposizione all’amianto. L’uomo aveva lavorato per anni a bordo di traghetti delle Ferrovie dello Stato, in ambienti contaminati da polveri e fibre di amianto. La decisione si basa sul fatto che l’azienda era responsabile della sicurezza sul lavoro e della tutela dei dipendenti.

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Per anni aveva lavorato sui traghetti delle Ferrovie dello Stato, in ambienti “contaminati da polveri e fibre di amianto”. Poi, nell’autunno del 2016, i primi sintomi, la diagnosi di mesotelioma e, nel giugno 2017, la morte a 63 anni. È la vicenda di R.C., ferroviere originario di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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