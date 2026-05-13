Ex operai Isochimica trent’anni di silenzio | lo Stato assente di fronte all’amianto

Dopo trent’anni di silenzio, gli ex operai dell’azienda chimica continuano a lottare per ottenere giustizia. Franco Pastore, 64 anni, si è spento per un mesotelioma, malattia legata all’esposizione all’amianto. La sua morte si aggiunge a quella di altri lavoratori della stessa azienda, tutti vittime di una vicenda che ancora oggi non trova risposte definitive. L’assenza dello Stato nelle procedure legali e di tutela continua a essere un punto di discussione.

AVELLINO — Franco Pastore aveva 64 anni.Ha fatto in tempo a vedere un'altra estate, non la sentenza.È morto di mesotelioma, come altri prima di lui, come altri verranno dopo.Era un ex operaio dell'Isochimica di Pianodardine.Questa mattina, i suoi ex colleghi hanno annunciato di voler scrivere al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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