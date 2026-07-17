L’Invictus Day a Roma nel nome di Mandela Al Coni sport cultura e diritti umani
A Roma si è svolto l’Invictus Day al Coni, dedicato a Nelson Mandela. L’evento ha combinato aspetti sportivi, culturali e di diritti umani. Durante la giornata sono stati ricordati i valori lasciati in eredità dall’ex leader sudafricano, che ha promosso la trasformazione del dolore in speranza e dell’odio in riconciliazione. L’evento ha collegato simbolicamente il Foro Italico a Soweto, luogo di origine di Mandela.
C’è un filo invisibile che unisce il Foro Italico a Soweto. È quello lasciato in eredità da Nelson Mandela, l’uomo che ha insegnato al mondo come la vera forza non sia vincere una battaglia, ma trasformare il dolore in speranza e l’odio in riconciliazione. Sabato 18 luglio, il Salone d’Onore del Coni ospiterà l’Invictus Day – Mandela Day from Roma Capitale, giornata dedicata a chi, attraverso sport, cultura, volontariato e impegno sociale, costruisce ponti tra le persone. Invictus significa “ invincibile “: non chi non cade mai, ma chi trova sempre il coraggio di rialzarsi e di rialzare gli altri. Madrina dell’evento sarà l’ambasciatrice del... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
i volontari della fondazione gioventù per i diritti umani in azione nel centro di padovaNel fine settimana, i volontari della Fondazione Gioventù per i Diritti Umani si sono mossi nel centro storico di Padova per distribuire opuscoli...
Responsabilità sociale dello sport, l'Acf Arezzo premiata a Roma dal ConiL’Acf Arezzo è stata premiata questa mattina a Roma durante la seconda edizione di “B to Be – Un giorno lungo una stagione”, evento organizzato dalla...
Temi più discussi: A Roma l’Invictus Day premia sport, inclusione e impegno sociale Mandela Day; Harry a Birmingham incontra gli atleti degli Invictus Games 2027; Meghan Markle a Londra con i figli non accompagnerà pubblicamente il principe Harry agli Invictus Games; A Corviale c’è chi raccoglie siringhe per strada e salva persone dall’overdose.
A Roma l’Invictus Day premia sport, inclusione e impegno sociale Mandela Day https://www.lacapitale.it/articolo/a-roma-linvictus-day-premia-sport-inclusione-e-impegno-sociale-mandela-day facebook
Sunday Swaps: Inserzioni di Destash reddit
Roma premia chi cambia il mondo: al Coni arriva l’Invictus Day dedicato a Nelson MandelaRoma si prepara ad accogliere l'Invictus Day - Mandela Day 2026, appuntamento dedicato ai valori dell'inclusione e della solidarietà. Tra i protagonisti anche Benedetta Bidoli, premiata per il suo lav ... affaritaliani.it
Roma celebra Mandela: al CONI l’Invictus Day tra sport, memoria e diritti umaniRoma, 21 Luglio – E’ stata la prestigiosa Sala d’Onore del CONI, nel cuore del Foro Italico, ad ospitare l’Invictus Day – Mandela From Roma Capitale – Ambassador of Freedom, evento internazionale che ... sciscianonotizie.it