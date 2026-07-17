L’Invictus Day a Roma nel nome di Mandela Al Coni sport cultura e diritti umani

Notizia in breve

A Roma si è svolto l’Invictus Day al Coni, dedicato a Nelson Mandela. L’evento ha combinato aspetti sportivi, culturali e di diritti umani. Durante la giornata sono stati ricordati i valori lasciati in eredità dall’ex leader sudafricano, che ha promosso la trasformazione del dolore in speranza e dell’odio in riconciliazione. L’evento ha collegato simbolicamente il Foro Italico a Soweto, luogo di origine di Mandela.