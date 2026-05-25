Responsabilità sociale dello sport l' Acf Arezzo premiata a Roma dal Coni
L’Acf Arezzo è stata premiata questa mattina a Roma durante la seconda edizione di “B to Be – Un giorno lungo una stagione”, evento organizzato dalla Divisione serie B femminile. La cerimonia si è svolta nel Salone d’Onore del Coni e ha riconosciuto le protagoniste del campionato appena concluso, evidenziando anche l’impegno in ambito di responsabilità sociale dello sport.
L'Acf Arezzo ha preso parte oggi, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, alla seconda edizione di “B to Be – Un giorno lungo una stagione”, evento organizzato dalla Divisione serie B femminile per celebrare le protagoniste del campionato appena concluso. In rappresentanza del club erano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Giornata dello sport a Poppi insieme al ConiA Poppi si è svolta una giornata dedicata allo sport, promossa dal Comune e dal CONI.
La giornata dello sport con il Coni a PoppiA Poppi si svolge la giornata dedicata allo sport, organizzata dal Comune e dal Coni.