Responsabilità sociale dello sport l' Acf Arezzo premiata a Roma dal Coni

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Acf Arezzo è stata premiata questa mattina a Roma durante la seconda edizione di “B to Be – Un giorno lungo una stagione”, evento organizzato dalla Divisione serie B femminile. La cerimonia si è svolta nel Salone d’Onore del Coni e ha riconosciuto le protagoniste del campionato appena concluso, evidenziando anche l’impegno in ambito di responsabilità sociale dello sport.

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L'Acf Arezzo ha preso parte oggi, presso il Salone d’Onore del Coni a Roma, alla seconda edizione di “B to Be – Un giorno lungo una stagione”, evento organizzato dalla Divisione serie B femminile per celebrare le protagoniste del campionato appena concluso. In rappresentanza del club erano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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