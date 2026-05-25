Responsabilità sociale dello sport l' Acf Arezzo premiata a Roma dal Coni

Notizia in breve

L’Acf Arezzo è stata premiata questa mattina a Roma durante la seconda edizione di “B to Be – Un giorno lungo una stagione”, evento organizzato dalla Divisione serie B femminile. La cerimonia si è svolta nel Salone d’Onore del Coni e ha riconosciuto le protagoniste del campionato appena concluso, evidenziando anche l’impegno in ambito di responsabilità sociale dello sport.