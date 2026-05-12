i volontari della fondazione gioventù per i diritti umani in azione nel centro di padova

Nel fine settimana, i volontari della Fondazione Gioventù per i Diritti Umani si sono mossi nel centro storico di Padova per distribuire opuscoli educativi intitolati “Che cosa sono i Diritti Umani?” ai negozianti locali. L'iniziativa ha coinvolto diverse persone che si sono impegnate nel sensibilizzare la comunità sui principi fondamentali dei diritti umani, portando avanti un’attività di informazione diretta nel cuore della città.

Padova, 11 maggio 2026 – Nel corso del week-end, i volontari della Fondazione Gioventù per i Diritti Umani hanno realizzato un’attività di sensibilizzazione nel centro storico di Padova, distribuendo gratuitamente ai negozianti gli opuscoli educativi dal titolo “Che cosa sono i Diritti Umani?”.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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