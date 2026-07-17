Un'intercettazione tra un giornalista e un esponente politico ha rivelato una conversazione sulla figura di Cangiano. Il giornalista ha cercato di negare alcuni dettagli riportati in un articolo, relativi a un'estratto della sua audizione in commissione antimafia. La discussione riguarda passaggi presenti in un documento ufficiale depositato nell'ambito di un'inchiesta collegata a un attentato avvenuto a ottobre. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti dell'intercettazione.

L'affaire Ranucci-Lavitola sembra avere ancora degli aspetti da svelare. Il giornalista ieri ha provato a smentire il contenuto su Il Giornale di alcuni passaggi esclusivi della sua audizione in Antimafia, contenuta in un documento agli atti dell'inchiesta sull'attentato del 15 ottobre scorso. Ma, secondo Ranucci "non ho mai detto che Fazzolari e il Giornale fossero i mandanti del mio attentato. Quanto riportato dagli organi di stampa, che riportano estratti di verbali di seduta secretata alla Commissione Antimafia, non corrisponde al vero. Ho sempre detto dall'inizio che non ho mai pensato che ci fossero mandanti politici, basta vedere le cronache di quei giorni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'intercettazione choc tra Ranucci e il grillino: "Parliamo di Cangiano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sigfrido Ranucci, intercettazione-choc: "Mal che vada prendo 30 anni"Il 12 marzo scorso, cinque mesi dopo l’attentato a un giornalista, è stata intercettata una conversazione tra uno dei quattro sospettati coinvolti...

Leggi anche: Cangiano denuncia Ranucci per calunnia. Perquisita l'abitazione del factotum di Lavitola