Gimmi Cangiano ha annunciato di voler denunciare Ranucci per calunnia. La decisione arriva dopo le notizie pubblicate oggi dai media, che secondo il deputato di Fratelli d'Italia rappresentano un elemento di gravità nella vicenda, causando danni sia personali che politici. Contestualmente, è stata perquisita l’abitazione di una persona legata a Lavitola, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui risultati delle verifiche.

Gimmi Cangiano è pronto a denunciare Ranucci per calunnia. Lo ha detto lo stesso deputato di Fratelli d'Italia dopo "le ulteriori notizie diffuse oggi dagli organi di stampa" che "aggiungono un elemento di eccezionale gravità a una vicenda che mi ha arrecato un danno umano e politico enorme"0. "Dalla conversazione telefonica tra Sigfrido Ranucci e un deputato del Movimento 5 stelle emergerebbe infatti che, anche lontano dalle telecamere, Ranucci continuava a sostenere che dietro la bomba collocata sotto casa potessi esserci io", continua Cangiano, "Una tesi che, come già avvenuto nella puntata di Report, veniva immediatamente esclusa dallo stesso collega dei 5stelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cangiano denuncia Ranucci per calunnia. Perquisita l'abitazione del factotum di Lavitola

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