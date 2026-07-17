L’Inter U23 pronta per il ritiro a Livigno | ecco i convocati di Stefano Vecchi

L’Inter U23 si prepara per il ritiro estivo a Livigno in vista della stagione di Serie C. Sono stati annunciati i convocati da Stefano Vecchi, che si concentreranno sulla preparazione fisica e tattica. La squadra si riunirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ottimizzare la forma in vista delle sfide ufficiali. Il ritiro durerà alcune settimane e coinvolgerà anche sessioni di allenamento specifiche e test atletici.

di Paolo Moramarco L’Inter U23, pronta per il ritiro estivo a Livigno in preparazione della prossima stagione di Serie C: ecco i convocati di Stefano Vecchi. L’ Inter U23 e il settore giovanile hanno ufficialmente dato il via alla stagione sportiva 202627. La squadra di Stefano Vecchi si appresta a vivere il secondo campionato di Serie C della propria storia e ha iniziato la preparazione lunedì 13 luglio al KONAMI Football Centre di Milano. Ritiro estivo a Livigno. Da giovedì 16 luglio a sabato 25 luglio, i nerazzurri saranno in ritiro a Livigno, dove svolgeranno allenamenti intensivi in alta quota per migliorare la condizione fisica e l’intesa di squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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