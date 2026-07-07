La squadra Under 23 dell'Inter ha programmato il ritiro estivo a Livigno, con inizio previsto il 13 luglio. La preparazione prevede un ritiro di circa due settimane prima dell'inizio ufficiale del campionato di Serie C. La squadra si sta preparando per la seconda stagione nel torneo, con l’obiettivo di arrivare pronta alla prima partita di campionato. La data di inizio della stagione non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Inter News 24 Inter U23, i giovani nerazzurri si preparano al secondo anno in Serie C: raduno il 13 luglio e ritiro a Livigno. Prende forma l’estate dell’ Inter U23, sempre più vicina al ritorno in campo per preparare la seconda stagione nel campionato di Serie C. Il raduno della squadra è fissato per lunedì 13 luglio al KONAMI Football Centre, mentre il 16 luglio è prevista la partenza per Livigno, sede del ritiro pre-stagionale che si protrarrà fino al 25 luglio. Il calendario delle amichevoli e gli appuntamenti ufficiali. Durante il periodo in quota inizierà il ciclo di test match, che vedrà i nerazzurri impegnati in cinque sfide per rodare i meccanismi in vista dell’esordio ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Inter U23, al via la nuova stagione: ecco il programma ufficiale dal ritiro fino alla prima partita di Serie C

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inter U23 - Virtus Verona 1-0 | Gli Highlights | 22ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026

Notizie e thread social correlati

La nuova stagione dell’Atalanta inizia il 6 luglio. Dal 13 al 26 il ritiro a ZingoniaLa preparazione estiva dell’Atalanta si svolgerà dal 13 al 26 luglio nel centro Bortolotti di Zingonia.

Serie C, girone C 2026/27: c’è l’Inter U23, ecco tutte le avversarie dei nerazzurriPer la stagione 2026/27 di Serie C, girone C, l’Inter U23 parteciperà con alcune squadre del sud, dopo l’eliminazione di Salernitana e Catania dai...

Temi più discussi: Inter U23-Union Brescia, la sfida live con Diretta Stadio; Calcio Serie B – Mantova, via libera dell’Inter per l’attaccante Spinaccè; Spunta il nome di Nicola Beati per la panchina dell’Atalanta U23: sarà lui il post Bocchetti?; Inter Under 23: ecco chi sale in estate dalla Primavera alla seconda squadra.

Inter U23, UFFICIALE: le gare casalinghe si giocheranno al Breda di Sesto San Giovanni x.com

Inter U23, al via la nuova stagione: ecco il programma ufficiale dal ritiro fino alla prima partita di Serie CInter U23, i giovani nerazzurri si preparano al secondo anno in Serie C: raduno il 13 luglio e ritiro a Livigno Prende forma l’estate dell’Inter U23, sempre più vicina al ritorno in campo per preparar ... msn.com

Inter U23, verso la seconda stagione: tutto il programma estivoLa seconda squadra nerazzurra si radunerà al Konami Football Centre il 13 luglio e partirà il 16 alla volta di Livigno per il ritiro ... fcinternews.it

Inter Milan are preparing to sign Dani Carvajal after their attempts to sign Marco Palestra failed, as he chose to join Chelsea. Carvajal will become a free agent on June 30. The 6-time UCL winner could arrive either as a starter or as an experienced player to p reddit