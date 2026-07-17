L' Inter guarda in Premier oltre a Spence c' è un' altra pista inglese

L'Inter sta valutando un trasferimento in Premier League, con attenzione anche a un difensore svincolato. Orazio Accomando riferisce che, oltre a Spence, ci sono altre piste inglesi. La società nerazzurra sta monitorando diverse opzioni per rafforzare la rosa nel reparto difensivo. Attualmente non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative o sui nomi coinvolti.

Orazio Accomando fa il punto sulle mosse di mercato dei nerazzurri, si guarda a un difensore svincolato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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