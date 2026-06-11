L’interesse per il difensore inglese si concentra sulla possibilità di sostituire Cambiaso, con una clausola di rescissione da 58 milioni di euro. Si valuta come l’arrivo di Spence potrebbe incidere sulla disposizione tattica della squadra e sulla posizione di Bremer, nel caso la clausola venga esercitata. La trattativa si concentra sulle implicazioni di un eventuale acquisto e sul ruolo che Spence potrebbe avere all’interno del sistema di gioco.

? Domande chiave? In Breve La Juventus pianifica il mercato estivo: Djed Spence nel mirino per sostituire Cambiaso. La Juventus valuta l’inserimento del terzino inglese Djed Spence nel prossimo, qualora Andrea Cambiaso dovesse lasciare il club durante la sessione estiva. Il movimento si inserisce in un piano di ristrutturazione profonda che la società vuole attuare per fornire a Luciano Spalletti una rosa rinnovata e più competitiva per la stagione 2026-27. Dopo un finale di stagione 2025-26 estremamente deludente, che ha condotto alla mancata qualificazione alla Champions League, il club bianconero punta a ricostruire le proprie basi tecniche. Il profilo di Spence, attualmente in forza al Tottenham, risulta già noto agli osservatori bianconeri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, Spence nel mirino: l’inglese per sostituire Cambiaso?

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Juve want Tottenham's Spence

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