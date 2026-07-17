L' Inter corre veloce in Germania anche in bici

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter si è spostata in Germania per l'allenamento, facendo un'uscita in bicicletta prima di iniziare le sessioni sul campo. Le prime immagini mostrano i giocatori arrivare in bici, poi Chivu dirige subito esercizi con intensità elevata. La squadra si prepara con attività all'aperto, alternando momenti di pedalata e lavoro fisico. Non sono stati comunicati dettagli sulle motivazioni di questa scelta o sui programmi successivi del team.

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