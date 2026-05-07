Active team la Leonessa | un progetto che corre sempre più veloce

Active Team La Leonessa è una realtà italiana nel campo del Paraciclismo, presente da circa 15 anni. Il progetto ha visto crescere la propria presenza e riconoscibilità, passando da una semplice iniziativa locale a una squadra che ha raggiunto i palcoscenici internazionali. La connessione tra il lavoro in strutture ospedaliere e le competizioni mondiali si riflette nel percorso di questa formazione, che si è distinta per risultati e partecipazioni nelle gare più importanti.