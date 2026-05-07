Active team la Leonessa | un progetto che corre sempre più veloce
Active Team La Leonessa è una realtà italiana nel campo del Paraciclismo, presente da circa 15 anni. Il progetto ha visto crescere la propria presenza e riconoscibilità, passando da una semplice iniziativa locale a una squadra che ha raggiunto i palcoscenici internazionali. La connessione tra il lavoro in strutture ospedaliere e le competizioni mondiali si riflette nel percorso di questa formazione, che si è distinta per risultati e partecipazioni nelle gare più importanti.
C’è un filo che unisce una stanza d’ospedale a un podio mondiale. È lo stesso che, negli ultimi 15 anni, ha trasformato l’Active Team La Leonessa in una delle realtà di riferimento in Italia nel mondo del Paraciclismo. Un percorso costruito a step: prima l’handbike, poi anche il paraciclismo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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