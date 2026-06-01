Atalanta Palestra corre veloce | Mi sento pronto per una grande squadra

Da Coverciano, durante il ritiro con la Nazionale, un calciatore dell’Atalanta ha dichiarato di sentirsi pronto per approdare a una squadra di livello superiore. L’esterno, rientrato dal prestito a Cagliari, ha parlato del suo stato di forma e delle ambizioni future. Nessun dettaglio su trattative o trasferimenti specifici, ma ha sottolineato la sua volontà di continuare a crescere e di essere pronto per nuove sfide.

CALCIO. Da Coverciano, dove è in ritiro con la Nazionale per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia, l’esterno nerazzurro al rientro dopo il prestito a Cagliari parla del suo futuro. Piace alle big, tra cui Inter e Manchester City. «Sono pronto per una grande squadra? Mi sono sempre sentito pronto». Da Coverciano Marco Palestra si mette virtualmente in vetrina per l’estate calda del mercato. Dopo un anno in prestito al Cagliari e l’esplosione in rossoblù, il laterale dell’Atalanta si annuncia come un pezzo pregiato del mercato nerazzurro, già atteso dalla «rivoluzione» con Giuntoli e Sarri. Dal ritiro della Nazionale, dove è atteso dalla doppia amichevole con il Lussemburgo (mercoledì 3 giugno) e la Grecia (domenica 7), Palestra si dice pronto a prendere il volo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Marco Palestra Il Talento Emergente dell'Atalanta

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