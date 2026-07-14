Rotta su Spence l' Inter accelera | il piano dei nerazzurri
L'Inter ha accelerato sulla trattativa per acquistare Djed Spence, esterno a tutta fascia con origini inglesi, attualmente impegnato nel Mondiale. Il giocatore, noto anche per aver giocato in prestito al Genoa, ha attirato l'interesse del club nerazzurro, che valuta un possibile trasferimento. La società ha mostrato interesse verso il profilo del calciatore, considerato uno dei nomi più rilevanti nelle gerarchie di gestione, in vista di una possibile operazione di mercato.
Sulla fascia destra dell’Inter può battere bandiera inglese. Uno dei nomi saliti più in alto nelle gerarchie di Marotta e Ausilio è un ragazzo con le treccine che sta ben figurando al Mondiale, anche se più volte da subentrato: è Djed Spence, esterno a tutta fascia passato per il Genoa. Per lui sei mesi sotto la guida di Gilardino da gennaio a giugno del 2024. I discorsi da affrontare sono due. Il primo riguarda i tempi: l’idea è regalare a Chivu un esterno durante il ritiro in Germania, anche se ovviamente, nel caso di Spence, bisognerà aspettare le vacanze post Mondiale. Djed, il primo musulmano a vestire la maglia dell’Inghilterra, giocherà almeno altre due partite: la semifinale con l’Argentina e una tra finale e “finalina”, quella per il terzo e quarto posto a Miami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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