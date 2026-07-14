Sulla fascia destra dell’Inter può battere bandiera inglese. Uno dei nomi saliti più in alto nelle gerarchie di Marotta e Ausilio è un ragazzo con le treccine che sta ben figurando al Mondiale, anche se più volte da subentrato: è Djed Spence, esterno a tutta fascia passato per il Genoa. Per lui sei mesi sotto la guida di Gilardino da gennaio a giugno del 2024. I discorsi da affrontare sono due. Il primo riguarda i tempi: l’idea è regalare a Chivu un esterno durante il ritiro in Germania, anche se ovviamente, nel caso di Spence, bisognerà aspettare le vacanze post Mondiale. Djed, il primo musulmano a vestire la maglia dell’Inghilterra, giocherà almeno altre due partite: la semifinale con l’Argentina e una tra finale e “finalina”, quella per il terzo e quarto posto a Miami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Rotta su Spence, l'Inter accelera: il piano dei nerazzurri

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