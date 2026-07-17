Libano l' esercito si schiera al sud Salta la visita di Netanyahu a Washington

L'esercito libanese ha spostato le sue forze nelle aree di Froun e Burj Qalaouiyah nel sud del paese, in conformità con un accordo con Israele. Nel frattempo, è stata annullata la visita programmata del premier israeliano a Washington.

L'esercito libanese ha iniziato il ridispiegamento delle proprie forze nelle località meridionali di Froun e Burj Qalaouiyah, nell'ambito del quadro di accordo raggiunto con Israele. Lo riportano media locali, citati dal Times of Israel. Entrambe le località si trovano al di fuori della zona cuscinetto nel sud del Libano controllata dalle Forze di difesa israeliane (Idf), pertanto il loro ingresso da parte dell'esercito libanese non ha richiesto il ritiro di truppe israeliane dall'area. La zona di Froun rappresenta la prima delle due aree pilota in cui le forze libanesi saranno dispiegate nell'ambito dell'intesa con Israele. La seconda riguarda l'area di Zawtar al-Sharqiyah, dove al momento sono presenti militari israeliani che dovranno ritirarsi per consentire il dispiegamento dell'esercito libanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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