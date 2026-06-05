Il sud del Libano continua ad essere teatro di incendi, con le fiamme che avvolgono vaste aree. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, non ha portato a una riduzione dei conflitti. Israele ha dichiarato che non c’è accordo, sottolineando che il movimento Hezbollah si oppone alle trattative e ai tentativi di stabilizzare la zona. La situazione rimane tesa e senza segnali di una immediata risoluzione.

Seppur la speranza di uncessate il fuoco inLibanosembrava essersi fatta concreta, le nuove dichiarazioni del premier israelianoBenjamin Netanyahudurante una riunione del gabinetto di sicurezza, non lasciano spazio a fraintendimenti:“Al momentonon c’è accordo, Hezbollah si oppone, e quindi non prenderò una decisione. Se accetteranno, lo sottoporrò alla vostra approvazione“. Il governo israeliano dunquenon ha ancora approvato l’attuazione del cessate il fuocotra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Esso prevedeva un cessate il fuoco condizionato allo stop completo delle azioni di Hezbollah e all’allontanamento dei suoi miliziani dall’area a sud del fiume Litani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Libano, il sud brucia ancora, Netanyahu: ‘Nessun accordo, Hezbollah si oppone’

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Israele che sgancia bombe di fosforo bianco su aree civili in Libano. Immagina di gettare acido solforico sulla gente... Brucia direttamente i vestiti e la pelle come un coltello caldo nel burro. E una volta che entra in contatto con la pelle, continua a bruciare finch reddit

Iran, Khamenei: Usa e Israele hanno subito una bruciante sconfitta. Altolà della Camera a Trump: Ritiri le truppe. Ma lui può porre il vetoIsraele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. ilmessaggero.it

Hezbollah rifiuta la tregua in Libano, ucciso un casco bluNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch