salta la visita di netanyahu negli usa iran pronto a chiudere il mar rosso

Netanyahu ha cancellato la sua visita negli Stati Uniti. Nel frattempo, Teheran ha chiesto agli Huthi di bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb, mentre un funzionario statunitense ha accusato Israele di sabotare un accordo internazionale. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato nuovi attacchi contro obiettivi in Iran, tra cui il porto di Bandar Abbas, situato nello Stretto di Hormuz.

Teheran chiede agli Huthi il blocco di Bab el-Mandeb. Vance: «Israele sabota l’intesa». Il Comando centrale degli Stati Uniti (CentCom) ha annunciato su X nuovi attacchi contro obiettivi situati in diverse zone dell’Iran, compresa Bandar Abbas, porto strategico sullo Stretto di Hormuz. L’operazione, condotta con munizioni di precisione, si è conclusa alle 21 della costa orientale americana, le 3 del mattino in Italia. Secondo il CentCom, sono stati colpiti centri di comando, postazioni antiaeree, sistemi missilistici e per droni e strutture di sorveglianza costiera. Washington afferma di voler ridurre la capacità di Teheran di minacciare le navi commerciali in transito attraverso Hormuz. 🔗 Leggi su Laverita.info

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