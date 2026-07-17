Il trailer di “The Mongoose” mostra Liam Neeson nel ruolo di un fuggitivo che cerca di evitare l’arresto. La produzione è stata distribuita da Samuel Goldwyn Films, che ha pubblicato il trailer mercoledì. Non sono stati comunicati dettagli sulla data di uscita del film. Il trailer evidenzia scene di azione e inseguimenti, con Neeson protagonista. Non ci sono annunci ufficiali riguardo a una data di debutto nelle sale o in streaming.

Liam Neeson non ha giocato bene con la polizia nel franchise Taken, e la star d’azione ritorna come un altro fuggitivo tosto che cerca di eludere l’arresto nel trailer ufficiale di The Mongoose, che Samuel Goldwyn Films ha lasciato cadere mercoledì. Nuovi guai in vista. Neeson, nel suo ultimo thriller ad alto numero di ottani, interpreta Ryan “Fang” Flanagan, un eroe di guerra afgano decorato accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso coinvolgendo l’attuale partner della sua ex moglie. Alla guida di un’auto sportiva appariscente, selezionata tra una serie di opzioni, Flanagan di Neeson guida la polizia in un inseguimento televisivo in auto attraverso il paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liam Neeson sfreccia nel frenetico trailer di “The Mongoose”. Quando uscirà il nuovo capitolo di ‘Taken’?

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