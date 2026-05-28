Smessi i panni di Eleven, la protagonista di Stranger Things, Millie Bobby Brown, ormai a tutti gli effetti una delle attrici di punta di Netflix, è pronta a tornare in quelli della sorella minore dell’investigatore più famoso al mondo. Dopo mesi di attesa, la piattaforma ha svelato il primo teaser trailer di Enola Holmes 3, terzo capitolo della fortunata saga, anticipando un nuovo mistero che porterà la giovane detective in giro per il mondo. Questa volta, il franchise d’azione e avventura si sposterà infatti nella soleggiata isola di Malta, dove l’investigatrice si ritroverà, come al solito, al centro di un nuovo elettrizzante caso, ricco di pericoli e intrighi e da svelare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pubblicato il teaser trailer di “Enola Holmes 3”: nel nuovo capitolo della saga con Millie Bobby Brown, misteri e sentimenti si intrecciano più che mai

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MILLIES TAROT CARD IN ENOLA HOLMES IS NUMBER ELEVEN And shes wearing Natalias dress!

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Millie Bobby Brown e le sue unghie perfette in Enola Holmes 3 scatenano i commenti ironici onlineLe immagini del terzo episodio della serie dedicata alla sorella di Sherlock Holmes sono diventate rapidamente virali sui social media.

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Enola Holmes 3 | Teaser ufficiale | Netflix reddit

Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown torna in azione a Malta: un matrimonio in vista e il caos sono solo l'inizioNetflix mostra le prime immagini di Enola Holmes 3: uscita il 1° luglio 2026, tra un caso pericoloso a Malta e una nuova fase della vita di Enola. libero.it

Netflix condivide il primo trailer di Enola Holmes 3 prima della prima di luglioIn questo capitolo successivo della storia più ampia, vediamo come Enola salta il giorno del suo matrimonio per salvare Sherlock dai rapitori. gamereactor.it