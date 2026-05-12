Liam Neeson, John Cleese e Matthew Modine sono stati annunciati come protagonisti del film “The Splendid Thing”, che sarà presentato al festival di Cannes. Recentemente, Matthew Modine ha partecipato ai David di Donatello, sfilando sul red carpet e rilasciando alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. La conferma della partecipazione degli attori e la presentazione a Cannes rappresentano un momento di interesse nel panorama cinematografico internazionale.

Abbiamo parlato con Matthew Modine proprio poche sere fa ai David di Donatello, sul cui red capret ha sfilato e parlato con i giornalisti. Il regista attualmente però è impegnato con un grande affare: presentare il suo ultimo lungometraggio a Cannes. Stiamo parlando di The Splendid Thing, con sè stesso, al fianco degli attori Liam Neeson e Johm Clees. Un film drama fantasy. Matthew Modine dirigerà se stesso al fianco di Liam Neeson e John Cleese nel prossimo film “The Splendid Thing”, descritto come un mix di commedia romantica, dramma e fantasy. Hyde Park Intl. lancerà il progetto al mercato di Cannes, e sono in corso trattative con altre star per la partecipazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liam Neeson, John Cleese e Matthew Modine pronti per “The Splendid Thing” che verrà presentato a Cannes

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ospite ai David di Donatello 2026, Matthew Modine ha annunciato che girerà un film in Italia dal titolo "Splendid Thing". Il video di Amica.it(askanews) – Matthew Modine ospite ai 71esimi David di Donatello, negli Studi di Cinecittà.

John Travolta: il suo debutto alla regia verrà presentato al Festival di CannesLa star del cinema ha adattato per il grande schermo il libro per ragazzi che aveva scritto nel 1997 e il lungometraggio debutterà poi su Apple TV.