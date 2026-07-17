L’ex assessore ha dichiarato che Francesco Rocca è stato il miglior sindaco di Seveso, suggerendo di intitolargli un luogo pubblico. Ha ringraziato il giornale per aver promosso questa proposta. La sua affermazione si basa sul riconoscimento delle qualità e dei risultati ottenuti durante il mandato dell’ex sindaco. La proposta di intitolazione è stata avanzata come segno di riconoscimento ufficiale.

Francesco Rocca merita sicuramente di essere ricordato con una intitolazione importante. Ringrazio “Il Giorno“ perché si sta facendo promotore di questa proposta. In occasione del cinquantesimo anniversario della diossina bisogna colmare questa lacuna". A parlare è Bruno Galimberti, oggi 84ennne, persona molto conosciuta in città sia per l’impegno politico sia per l’attività professionale e per l’impegno nell’associazionismo. È una delle due persone tuttora in vita della Giunta che aveva dovuto affrontare l’emergenza diossina (l’altro è Giuseppe Cassina, poi diventato sindaco nel 1980) che aveva improvvisamente travolto la città e la tranquillità della Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex assessore Galimberti: "Francesco Rocca è stato il miglior sindaco di Seveso"

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