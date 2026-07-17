Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati visti insieme durante una vacanza al lago. La coppia si sta concedendo alcuni giorni di relax, condividendo momenti intimi in un ambiente naturale. Entrambi sono stati fotografati mentre si godono il tempo insieme, senza commenti ufficiali o dichiarazioni pubbliche. La loro presenza in questa località è stata confermata da alcuni scatti pubblicati sui social network.

Il tempo sembra essersi fermato per Kim Kardashian e Lewis Hamilton, che in questi giorni si stanno godendo una romantica vacanza al lago. Nelle ultime immagini diffuse sull'account del campione di Formuala 1, la coppia appare sempre più unita: tra momenti di divertimento a bordo di una barca, pronti per una sessione di wakeboard, e passeggiate mano nella mano immersi nella natura, i due si mostrano in una veste intima e serena. Non mancano gli scatti di famiglia (allargata), con il pilota sempre più integrato nel nucleo familiare dell’imprenditrice, insieme ai figli di lei, celebrando quella che appare a tutti gli effetti come una estate "vicino alle persone amate". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewis Hamilton e Kim Kardashian sempre più innamorati: "Tieni strette le persone care"

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Lewis Hamilton & Kim Kardashian arrive in style on raceday in Monaco

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