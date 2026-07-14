Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme al lago con i loro figli. La coppia si è mostrata in atteggiamenti affiatati, smentendo le voci di crisi circolate nelle settimane precedenti. La presenza di tutti e quattro i figli di lei conferma la loro intesa durante il soggiorno. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla durata o le modalità della vacanza.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono più affiatati che mai. Se nelle ultime settimane qualcuno aveva iniziato a insinuare dei dubbi sulla tenuta della coppia, parlando di una presunta crisi, il pilota di Formula 1 e l'imprenditrice hanno smentito tutti mostrandosi felici e sereni in vacanza con i quattro figli di lei. Ancora una volta sono i social a fornire aggiornamenti ufficiali sulla relazione tra Hamilton e Kardashian. Il primo passo era stata la foto in bicicletta pubblicata all'inizio di giugno e che è servita a confermare a tutto il mondo le indiscrezioni che si rincorrevano ormai da diversi mesi: la 45enne imprenditrice e il 41enne pilota sono una coppia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lewis Hamilton e Kim Kardashian più uniti: in vacanza al lago con i figli

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Lewis Hamilton celebrates with Kim Kardashian after Monaco Podium

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