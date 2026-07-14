Lewis Hamilton e Kim Kardashian sempre più affiatati | vacanza insieme

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono stati visti insieme durante una vacanza, accompagnati dai figli di lei. La coppia ha trascorso del tempo in un luogo non specificato, senza commenti pubblici sulla relazione. Le immagini mostrano loro che si divertono e condividono momenti di relax, senza altre persone nelle foto. La vacanza si svolge in un’atmosfera tranquilla e privata.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno vivendo una vacanza insieme, con i figli di lei. Lewis Hamilton e Kim Kardashian continuano a vivere la loro storia d’amore lontano dalle polemiche. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, che parlavano di una possibile crisi, la coppia ha scelto di rispondere nel modo più semplice: condividendo alcuni momenti della loro vacanza in famiglia. Le immagini pubblicate sui social mostrano il sette volte campione del mondo di Formula 1 e l’imprenditrice sorridenti e affiatati insieme ai quattro figli di lei, confermando che il loro rapporto procede a gonfie vele. Gli scatti hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando la risposta più chiara ai rumors che da tempo circolavano sulla loro relazione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Lewis Hamilton celebrates with Kim Kardashian after Monaco Podium

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