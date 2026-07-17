Lewis Hamilton ha commentato dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, che le altre squadre sono molto competitive. Ha sottolineato che, sorprendentemente, il team sta perdendo terreno nel settore centrale della pista. Hamilton si mostra fiducioso nonostante i risultati, senza fornire dettagli specifici sulle cause delle difficoltà riscontrate. La squadra analizzerà i dati per migliorare le prestazioni nelle prossime sessioni.

Lewis Hamilton prova a guardare con fiducia alla situazione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps il pilota del team di Maranello ha chiuso con un distacco importante da Kimi Antonelli, confermando come la rossa dovrà correre in difesa sulla pista delle Ardenne. Doveva essere la stessa situazione di Silverstone. Sarà grande sorpresa anche in questo weekend? Andrea Kimi Antonelli ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1:45.944 con 190 millesimi su Lando Norris, mentre in terza posizione troviamo Max Verstappen a 472. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton amaro: “Gli altri vanno molto forte, noi perdiamo a sorpresa nel settore centrale”

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Lewis Hamilton Warns F1 Is Becoming Ridiculously Complex

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