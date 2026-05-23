Durante le qualifiche Sprint del GP del Canada, Lewis Hamilton si è classificato quinto. Ha riferito di avere avuto buone sensazioni con la vettura, anche se nella sessione finale, la SQ3, altri piloti avevano un motore più performante. La posizione ottenuta non ha soddisfatto completamente il pilota, che ha notato differenze nelle prestazioni del motore rispetto ai concorrenti. La gara si terrà nei prossimi giorni, con Hamilton che mira a migliorare la posizione in gara.

Lewis Hamilton ha chiuso al quinto posto le qualifiche Sprint del GP del Canada, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, il britannico ha ritrovato sensazioni positive al volante della Ferrari, facendo registrare tempi competitivi nel time attack con gomme medie. Nel momento decisivo, però, con l’utilizzo delle soft, sono emerse le criticità della Rossa, soprattutto sul fronte della power unit, dove il gap rispetto ai team motorizzati Mercedes continua a farsi sentire. “ È stata la mia migliore sessione di qualifiche da parecchio tempo. Con le gomme medie mi sono trovato benissimo, ma nel finale il motore ha fatto la differenza a favore degli altri “, ha dichiarato Hamilton ai media presenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Ottime sensazioni dalla macchina, ma nella SQ3 gli altri avevano più dal motore”

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Ferrari, parola a Lewis Hamilton: le sensazioni del britannico nel Day-1 dei test F1 in Bahrain

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