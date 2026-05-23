Lewis Hamilton ha concluso le qualifiche Sprint del GP del Canada al quinto posto. Ha riferito di avere buone sensazioni sulla sua vettura, ma nel Q3 gli altri piloti avevano più potenza dal motore. La sessione si è disputata con condizioni di pista asciutta, e la sua performance è stata influenzata dalla differenza di motore rispetto ai concorrenti. La gara si svolgerà tra poche ore, con Hamilton pronto a scattare dalla posizione in griglia.

Lewis Hamilton ha chiuso al quinto posto le qualifiche Sprint del GP del Canada, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, il britannico ha ritrovato sensazioni positive al volante della Ferrari, facendo registrare tempi competitivi nel time attack con gomme medie. Nel momento decisivo, però, con l’utilizzo delle soft, sono emerse le criticità della Rossa, soprattutto sul fronte della power unit, dove il gap rispetto ai team motorizzati Mercedes continua a farsi sentire. “ È stata la mia migliore sessione di qualifiche da parecchio tempo. Con le gomme medie mi sono trovato benissimo, ma nel finale il motore ha fatto la differenza a favore degli altri “, ha dichiarato Hamilton ai media presenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Ottime sensazioni dalla macchina, ma nel Q3 gli altri avevano di più dal motore”

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Ferrari, parola a Lewis Hamilton: le sensazioni del britannico nel Day-1 dei test F1 in Bahrain

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