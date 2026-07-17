Un europarlamentare è stata strattonata e trascinata con forza dalla polizia a Bruxelles mentre partecipava a una manifestazione. La donna cercava di opporsi a un corteo di estrema destra che sosteneva la remigrazione. La scena si è verificata durante un evento pubblico e ha coinvolto agenti in divisa che hanno spinto la parlamentare fuori dal percorso della manifestazione. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze immediate.

Benedetta Scuderi strattonata e trascinata dalla polizia a Bruxelles mentre cerca di manifestare contro un corteo di estrema destra a favore della remigrazione. Ma quello che doveva essere un video di denuncia si è trasformato in un boomerang per l'europarlamentare di Europa Verde. Cos'è successo? E chi è Scuderi? Classe 1991 originaria di Agripoli, europarlamentare dal 2024. È conosciuta anche per essere stata tra le politiche a imbarcarsi nella prima crociata della Flotilla, la spedizione umanitaria che nell'ottobre dello scorso anno puntava a rompere il blocco navale israeliano sulla Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari ai palestinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'europarlamentare Benedetta Scuderi: "strattonata e spostata con la forza"

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Eurodeputata Scuderi (AVS) denuncia: strattonata da polizia Bruxelles

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